شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس مدينة أشمون يتفقد المستشفى العام بـ"الجلابية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور أحمد القزاز رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، جولة مفاجئة لقسم الاستقبال بمستشفى أشمون العام متنكرا فى "جلابية بلدى"، حتى يتعرف عىل حقيقة شكاوى المواطنين عن قرب.

أسفرت الجولة عن إحالة مدير الشئون الإدارية بالمستشفى للتحقيق، لسوء نظافة دورات المياه وأقسام الاستقبال، كما قرر إحالة إحدى الممرضات بقسم الاستقبال للتحقيق لسوء معاملة المرضى وعدم بذل الجهد المناسب لهم، كما أوصى القزاز مدير المستشفى بضرورة التنبيه على جميع هيئة التمريض، بحسن التعامل مع المرضى والتحلى بسعة الصدر لشكواهم، مشيرا إلى أن الاستقبال هو واجهة وعنوان المستشفيات، وهو أول ما يعطى انطباع للمريض بجودة أو سوء الخدمة فى المستشفى.

وتفقد القزاز بعد ذلك قسم العناية العامة، واطمأن على حسن سير الخدمة المقدمة للمرضى، كما تفقد الإنشاءات الجارى العمل عليها لتعلية دورين بالمستشفى.

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