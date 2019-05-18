شكرا لقرائتكم خبر عن هل الغسيل الكلوى أثناء الصيام يفطر؟.. الإفتاء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فتوى ردًا على تساؤل مرضى الغسيل الكلوى المتعلق بـ"هل الغسيل الكلوى أثناء الصيام يفطر أم لا؟". ورد على التساؤل الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية حيث أكد أن جلسات الغسيل الكلوى لا تضر الصيام طالما أنه كان من الأوردة والشرايين.

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