شكرا لقرائتكم خبر عن عسكريون أمريكيون: جون بولتون طلب خطة لنشر 120 ألف جندي إضافي بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ثلاثة مسؤولين عسكريين أمريكيين، يشاركون فى التخطيط والإشراف على القوات العسكرية فى المنطقة، أنه لا توجد خطة فعلية لمواجهة إيران، وأشاروا إلى غياب أى خطة قابلة للتنفيذ أو أى شئ من هذا القبيل لنشر قوات على نطاق واسع فى الخليج.

وبحسب مجلة تايم، الأمريكية، السبت، قال أحد الضباط: "يتطلب ذلك معرفة ما هى الحالات الطارئة التى تتصدى لها". وأضافت المصادر الثلاثة، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، " هل التصدى يكون لقوات إيران الخاصة أم على أنها ميليشيا؟ هل العدو فى العراق أم سوريا أم فى مكان آخر؟ سيارة مفخخة أم صواريخ أم هجوم سيبرانى؟ هل هناك أدلة موثوقة تربط أى هجوم بالحكومة الإيرانية بحيث تكون الأهداف داخل إيران شرعية؟.

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وأكدت المصادر أنهم لم يروا أى بيانات تفصيلية. وكشفوا عن طلب مستشار الأمن القومى، جون بولتون، مؤخرًا خطة لإرسال عدد كبير من القوات البرية والجوية الأمريكية الإضافية إلى الخليج العربى. وأكدوا ما نشر فى صحيفة نيويورك تايمز، إذ قدم وزير الدفاع بالوكالة، باتريك شاناهان، وغيره من كبار مسؤولي الأمن القومى، فى 9 مايو مخططًا أوليًا لخطط لنشر ما يصل إلى 120 ألف جندي أمريكى إضافى فى المنطقة.