شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مؤسس حملة وهمية بعنوان "اشفى مدمن" لاستخدامه شعار صندوق مكافحة الإدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص لاستخدامه اسم وشعار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان للترويج لحملة لعلاج الإدمان وجمع تبرعات عبر شبكة الإنترنت.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير قيام أحد الأشخاص "حاصل على دبلوم" مقيم بمنطقة المطرية بالقاهرة ، بإنشاء صفحة إلكترونية إحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " باسم"إشفى مدمن"، مستخدماً إسم وشعار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الإجتماعى "أنت أقوى من المخدرات" تلك الحملة التي تبناها النجم محمد صلاح، وظهوره بعدد من القنوات الفضائية بصفته صحفى ومؤسس الحملة وحاصل على دكتوراه فى علاج الإدمان "على خلاف الحقيقة" ، وزعمه قدرته علاج حالات الإدمان والتعاطى خلال أسبوعين تحت إشراف طبى بعدد من "المصحات والمستشفيات" بمحافظتى القاهرة والجيزة ، طالباً من المواطنين التبرع لعلاج تلك الحالات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بأحد الأكمنة المعدة له في السيدة زينب ، وعثر بحوزته على كروت شخصية باسم المتهم كمذيع تلفزيونى وصحفى والمسئول عن حملة "إشفى مدمن" و2 باسم وصورة المتهم منسوبان لجريدتين بمهنة صحفى "مزوران"، وهاتفين محمول بفحصهما تبين إحتوائهما على صفحات إلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعى "الفيس بوك" باسم المتهم لصحفى مؤسس الحملة "إشفى مدمن" دكتوراه فى علاج الإدمان ، وفيديوهات خاصة بلقاءات وحوارات مسجلة مع عدد من الأشخاص ببعض الأماكن العامه أثناء مناقشتهم فى كيفية وقوعهم ضحايا للإدمان، ومناشدة الجمهور بالتبرع لعلاج حالات تعاطى المواد المخدرة.

واعترف المتهم بطرح تلك المبادرة لوجود عدد من المدمنين ومتعاطى المواد المخدرة بمنطقة سكنه ورغبته فى مساعدتهم للتعافى والعلاج من الإدمان، واستخدامه اسم وشعار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى لإسباغ صفة الرسمية على مبادرته، ونفى حصوله على أية مبالغ مالية من راغبى العلاج، فوجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية.