شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: بدء تسليم 384 وحدة بـ«دار مصر» في دمياط الجديدة غدًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم، غدا الأحد وحتى يوم الخميس 20/6/2019، تسليم 384 وحدة (16 عمارة)، أرقام (163 – 164 – 165 – 166 – 149 – 150 – 147 – 148 – 161 – 162 – 167 – 168)، بالمرحلة الثانية، وعمارات أرقام (60 – 63 – 64 – 38)، بالمرحلة الأولى، بموقع 2، بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط بجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.

وأشار المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إلى أن الجهاز قام بإعداد برنامج زمنى لتسليم الوحدات، خلال الفترة من 19/5/2019: 20/6/2019، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان (فرع دمياط الجديدة)، لاستكمال إجراءات تسليم الوحدات للفائزين بها، وإخطار الحاجزين بمواعيد الاستلام.

Advertisements

وأوضح أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 163، يوم الأحد 19/5/2019، ووحدات العمارة رقم 164، يوم الإثنين 20/5/2019، ووحدات العمارة رقم 165، يوم الثلاثاء 21/5/2019، ووحدات العمارة رقم 166، يوم الأربعاء 22/5/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 23/5/2019، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 149، يوم الأحد 26/5/2019، ووحدات العمارة رقم 150، يوم الإثنين 27/5/2019، ووحدات العمارة رقم 147، يوم الثلاثاء 28/5/2019، ووحدات العمارة رقم 148، يوم الأربعاء 29/5/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 30/5/2019، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات.

وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 161، يوم الأحد 9/6/2019، ووحدات العمارة رقم 162، يوم الإثنين 10/6/2019، ووحدات العمارة رقم 167، يوم الثلاثاء 11/6/2019، ووحدات العمارة رقم 168، يوم الأربعاء 12/6/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 13/6/2019، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 60، يوم الأحد 16/6/2019، ووحدات العمارة رقم 63، يوم الإثنين 17/6/2019، ووحدات العمارة رقم 64، يوم الثلاثاء 18/6/2019، ووحدات العمارة رقم 38، يوم الأربعاء 19/6/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 20/6/2019، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح «رجب» أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع دمياط الجديدة، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.

وزير الإسكان يعلن عن واحدات بـدار مصربمدينة دمياط الجديدة

وزير الإسكان يعلن عن واحدات بـدار مصربمدينة دمياط الجديدة

وزير الإسكان يعلن عن واحدات بـدار مصربمدينة دمياط الجديدة

وزير الإسكان يعلن عن واحدات بـدار مصربمدينة دمياط الجديدة

وحدات «دار مصر» بدمياط الجديدة

وحدات «دار مصر» بدمياط الجديدة

وحدات «دار مصر» بدمياط الجديدة

وحدات «دار مصر» بدمياط الجديدة

وحدات «دار مصر» بدمياط الجديدة

وحدات «دار مصر» بدمياط الجديدة