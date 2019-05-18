شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية في شمال سيناء والمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت في محافظة شمال سيناء، السبت، امتحانات شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/2019، حيث يؤدي عدد 4 آلاف و798 طالبًا وطالبة امتحان اللغة العربية والتربية الدينية في 22 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الست بالمحافظة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأكدت المهندسة، ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وغرف عمليات فرعية بمختلف الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي عقبات.

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وأضافت «مرتجي» أن إجمالي طلاب الدبلومات الفنية بشمال سيناء يبلغ 4798 طالبا وطالبة، من بينهم 2670 طالبا وطالبة بالتعليم الصناعي، 1450 طالبا وطالبة بالتعليم التجاري، 572 طالبا وطالبة بالتعليم الزراعي، و106 طلاب وطالبات بالتعليم الفندقي.

وعلى صعيد متصل، انتظم، صباح السبت، 57606 طالبا وطالبة بالمنيا داخل 131 لجنة عامة لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بجميع مستوياتها «صناعي- تجاري – زراعي – فندقي – مزدوج» من خلال 9 إدارات تعليمية من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا وسط إجراءات أمنية مشددة.

وخصصت مديرية التربية والتعليم سيارات مصندقة لنقل أوراق الأسئلة من مركز التوزيع الرئيسي بالمديرية على لجان الامتحانات في حراسة أمنية مشددة.