شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رسوب 67 طالبًا.. قرار عاجل من «التعليم» بشأن مدرسة فنية بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نورا فاضل، مدير عام التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إحالة مديرة مدرسة جمال نظيم الثانوية الفنية الفندقية بالغردقة للتحقيق لإعلانها نتيجة الصف الأول بالمدرسة دون اعتمادها من مسؤولي الإدارة أو المديرية.

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وقالت «فاضل»، في تصريحات خاصة، إنه تقرر تشكيل لجنة فنية من مسؤولي إدارة التعليم الفني لمراجعة النتيجة وسرعة إعلانها.

ومن جانبه، أكد محمد إبراهيم مرسى، مدير إدارة الغردقة التعليمية، على صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أن «النتيجة التي تم إعلانها للصف الأول بمدرسة جمال نظيم الفندقية غير حقيقية وجار اعتماد النتيجة بإدارة الغردقة التعليمية، وسيتم إعلانها فور الاعتماد، حيث لم تعتمد النتيجة حتى الآن من الإدارة أو المديرية، وسوف يتم التحقيق في الموضوع، حيث تم إلغاء النتيجة التي أعلنتها المدرسة».

كانت إدارة مدرسة جمال نظيم الفندقية قد أعلنت نتيجة الصف الأول الثانوي دون أن تعتمد من الإدارة أو المديرية، حيث بلغ عدد الناجحين 28 طالبا من إجمالى 95 طالبا، وقد تم تسليم الشهادات معتمدة من إدارة المدرسة للطلاب وتجمع عدد كبير من أولياء أمور طلاب مدرسة جمال نظيم الفندقية أمام مديرية التربية والتعليم وإدارة الغردقة التعليمة للتقدم بشكاوى بعد رسوب أغلب طلاب الصف الأول بعد أن أعلنت المدرسة النتيجة.