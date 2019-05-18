شكرا لقرائتكم خبر عن مرتديًا «الجلباب».. رئيس أشمون يفاجئ المستشفى العام ليلاً ويحيل 2 للتحقيق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور أحمد القزاز، رئيس مركز ومدينة أشمون بالمنوفية، بزيارة مفاجئة ليلا لقسم الاستقبال بمستشفى أشمون العام، مرتدياً «الجلباب»، حتى يتعرف على ما يحدث على أرض الواقع والتأكد من شكاوى المواطنين.

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وأسفرت الزيارة عن إحالة مدير الشؤون الإدارية بالمستشفى للتحقيق لسوء نظافة دورات المياه وأقسام الاستقبال، كما قرر إحالة إحدى الممرضات بقسم الاستقبال للتحقيق لسوء معاملة المرضى وعدم بذل الجهد المناسب لهم.

وأوصى «القزاز»، مدير المستشفى بضرورة التنبيه على جميع هيئة التمريض بحسن التعامل مع المرضى والتحلي بسعة الصدر لشكواهم، مشيرا إلى أن الاستقبال هو واجهة وعنوان المستشفيات وهو أول ما يعطي انطباعا للمريض بجودة أو سوء الخدمة في المستشفى.

وتفقد رئيس المركز بعد ذلك قسم العناية العامة، واطمأن على حسن سير الخدمة المقدمة للمرضى، كما تفقد الإنشاءات الجاري العمل عليها لتعلية دورين بالمستشفى.

رئيس مركز أشمون يفاجئ المستشفى العام ويحيل مدير الشؤون الإدارية للتحقيق