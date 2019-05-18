شكرا لقرائتكم خبر عن احترسوا شاومنج خديعة كبرى ولا تسريب لامتحانات أولى ثانوى 2019 الترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة، إن امتحانات الصف الأول الثانوى العام 2019 مؤمنة ولم يحدث أى تسريبات لامتحانات أولى ثانوى 2019 الترم الثانى.

وأضافت المصادر، أنه على الطلاب التركيز على أداء الامتحان غدا الأحد والمراجعة وطريقة المذاكرة والامتحانات مؤمنة وسوف تصل المدارس قى موعدها غدا الأحد دون أى تسريبات للأسئلة.

وتنطلق غدا الأحد 19 مايو الجارى امتحانات الصف الأول الثانوى العام، بشقيها الإلكترونى والورقى، حيث يؤدى الامتحانات قرابة 650 ألف طالب وطالبة فى مادة اللغة العربية.

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وتعقد الامتحانات على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والذين يؤدون الامتحان إلكترونى وورقى، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والخدمات والمنازل.

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