شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 16 رحلة لنقل المعتمرين من مطارى القاهرة وبرج العرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم السبت، 16 رحلة جوية إلى جدة والمدينة، وذلك لنقل 2800 معتمر ، من مطارى القاهرة وبرج العرب.
وقالت مصادر بالشركة، إنه من المقرر أن تسير الشركة 10 رحلات من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة، إضافة إلى تسيير 6 رحلات من مطار برج العرب بإجمالى عدد ركاب 2800.
ومن المقرر أن تسير الشركة أكثر من 500 رحلة جوية منتظمة، وإضافية من المطارات المصرية "القاهرة وبرج العرب والأقصر" لنقل 100 ألف معتمر حددتهم وزارة السياحة للعام الجارى ضمن الكوتة المخصصة لموسم العمرة، وذلك بالتعاون مع باقى الشركات الأخرى العاملة بموسم العمرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر للطيران تسير 16 رحلة لنقل المعتمرين من مطارى القاهرة وبرج العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.