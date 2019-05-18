شكرا لقرائتكم خبر عن إشارة مرور.. تعرف على أنواع ركن السيارات الصحيح لتجنب المخالفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه جميع السائقين مشاكل كبيرة خلال ركن السيارات بمحاور و ميادين المحافظات، ويرتكب من خلالها العديد من المخالفات المرورية، ويعاقب عليها قانون المرور، لتفادى تلك يجب معرفة الآتى:

-الركن العمودى Perpendicular Parking

ويكون المحور الأطول السيارة عمودياَ على الرصيف، وهذه الطريقة للركن عادة ما يكون ممكنة فى الجراجات ومواقف السيارات، وتجدر الملاحظة أن معظم معايير وإرشادات السلامة تنصح أن يتم الركن العمودى بحيث يكون مؤخر المركبة عند الرصيف، ووجه المركبة إلى الخارج.

-الركن الموازى Parallel Parking

ويكون المحور الأطول للسيارة موازياً للرصيف، وفي مصر قد يكون الركن الموازى على يمين الشارع، وهو الأكثر شيوعاً، أو على يسار الشارع بالذات فى الطرق المزدوجة الواسعة.

كثير من السائقين يتعاملون مع مركباتهم كدواب يمكن ربطها (تركها) على جانب الطريق بينما يذهب السائق لقضاء حوائجه وأعماله ولتفادى تفاقم المشكلة التى نواجهها جميعاً فى القاهرة الكبرى، علينا أن نفكر فى تعديل سلوكنا وعاداتنا بعض الشىء وإليكم بعض الاقتراحات:

- ذهابك للعمل نصف ساعة مبكراً

يوفر عليك نصف ساعة أخرى من البحث عن مكان وإرهاق السيارة، ثم تركها فى مكان خطر قد تتعرض فيه للخدش أو حتى الاصطدام، إذا كنت ذاهباً إلى مكان مزدحم فى قلب المدينة قد يكلفك الركن أكثر من قيمة المشوار، ابحث عن أقرب موقف عمومى، ثم استقل سيارة أجرة الى وجهتك والقليل من التخطيط سوف يساعد على الاحتفاظ بسيارتك جديدة، وقد يوفر لك الكثير من المال.

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-عند ركن سيارتك

توقف لمدة ثوان وانظر حول السيارة، وتأكد أن هناك مسافة كافية لفتح أبواب السيارات الواقفة بجوارك، وأيضاً تأكد أنك لا تسد أية مداخل جراجات خاصة أو مباني سكنية، وأخيراً تأكد أنك لن تعيق تحرك أي من السيارات الواقفة حولك.

-توخى الحذر

عند البدء في عملية الركن، افتح زجاج نافذتك، شغل إشارات الانتظار، وأطفئ مذياع السيارة حتى تتمكن من سماع أى نداءات استغاثة أو تحذيرات من أشخاص حولك، ولا تقم بعملية الركن، وأنت مرتد حزام الأمان، حتى تتمكن من لف جسدك ووجهك للخلف.

-تأكد دائماً من سحب فرامل

يجب سحب فرامل اليد أو تشغيل الفرامل الإلكترونية (E-Brake)في السيارات الحديثة، مع وضع جهاز تعشيق السيارة على وضعية السرعة الأولى، وخصوصاً إذا كانت السيارة متوقفة على أرض مائلة نسبياً.

-خلال عملية الركن الموازى

قدّر المسافة بينك وبين السيارة التى خلفك حتى لا تصطدم بها وأكثر من تسعين بالمائة من السيارات فى القاهرة الكبرى تتميز بخدوش قبيحة جداً على الإكصدامات، سببها هذه الظاهرة المزعجة.