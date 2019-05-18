شكرا لقرائتكم خبر عن امساكية رمضان 2019 القاهرة .. اعرف موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” امساكية رمضان 2019 القاهرة وتوقيتات الإفطار والإمساك وعدد ساعات الصيام خلال النصف الثانى من شهر رمضان المبارك بداية من اليوم السبت، حتى آخر أيام الشهر الكريم.

امساكية رمضان 2019 القاهرة

- السبت 18 مايو الموافق 13 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و43 دقيقة، صلاة المغرب 6:43 ، العشاء 8:12 ، السحور 1:00، إمساك 3:00، الفجر 3:20، الشروق 5:00، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

-الأحد 19 مايو الموافق 14 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 45 دقيقة، صلاة المغرب 6:44 ، العشاء 8:13 ، السحور 12:59، إمساك 2:59، الفجر 3:19، الشروق 4:59، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

-الاثنين 20 مايو الموافق 15 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 46 دقيقة، صلاة المغرب 6:44 ، العشاء 8:14 ، السحور 12:58، إمساك 2:58، الفجر 3:18، الشروق 4:59، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

-الثلاثاء 21 مايو الموافق 16 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 48 دقيقة، صلاة المغرب 6:45 ، العشاء 8:14 ، السحور 12:57، إمساك 2:57، الفجر 3:17، الشروق 4:58، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

-الأربعاء 22 مايو الموافق 17 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 49 دقيقة، صلاة المغرب 6:46 ، العشاء 8:15 ، السحور 12:57، إمساك 2:57، الفجر 3:17، الشروق 4:58، الظهر 11:52، العصر 3:28 .

-الخميس 23 مايو الموافق 18 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 50 دقيقة، صلاة المغرب 6:46 ، العشاء 8:16 ، السحور 12:56، إمساك 2:56، الفجر 3:16، الشروق 4:57، الظهر 11:52، العصر 3:28 .

-الجمعة 24 مايو الموافق 19 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 52 دقيقة، صلاة المغرب 6:47 ، العشاء 8:17 ، السحور 12:55، إمساك 2:55، الفجر 3:15، الشروق 4:57، الظهر 11:52، العصر 3:28 .

-السبت 25 مايو الموافق 20 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 52 دقيقة، صلاة المغرب 6:47 ، العشاء 8:18 ، السحور 12:55، إمساك 2:55، الفجر 3:15، الشروق 4:56، الظهر 11:52، العصر 3:28 .

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-الأحد 26 مايو الموافق 21 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 54 دقيقة، صلاة المغرب 6:48 ، العشاء 8:19 ، السحور 12:54، إمساك 2:54، الفجر 3:14، الشروق 4:56، الظهر 11:52، العصر 3:28 .

-الاثنين 27 مايو الموافق 22 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 56 دقيقة، صلاة المغرب 6:49 ، العشاء 8:19 ، السحور 12:53، إمساك 2:53، الفجر 3:13، الشروق 4:56، الظهر 11:52، العصر 3:28 .

-الثلاثاء 28 مايو الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 56 دقيقة، صلاة المغرب 6:49 ، العشاء 8:20 ، السحور 12:53، إمساك 2:53، الفجر 3:13، الشروق 4:55، الظهر 11:52، العصر 3:28 .

-الأربعاء 29 مايو الموافق 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 58 دقيقة، صلاة المغرب 6:50 ، العشاء 8:21 ، السحور 12:52، إمساك 2:52، الفجر 3:12، الشروق 4:55، الظهر 11:52، العصر 3:28 .

-الخميس 30 مايو الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 59 دقيقة، صلاة المغرب 6:50 ، العشاء 8:22 ، السحور 12:51، إمساك 2:51، الفجر 3:11، الشروق 4:55، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

-الجمعة 31 مايو الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 16 ساعة، صلاة المغرب 6:51 ، العشاء 8:22 ، السحور 12:51، إمساك 2:51، الفجر 3:11، الشروق 4:54، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

-السبت 1 يونيو الموافق 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 16 ساعة، صلاة المغرب 6:51 ، العشاء 8:23 ، السحور 12:51، إمساك 2:51، الفجر 3:11، الشروق 4:54، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

-الأحد 2 يونيو الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 16 ساعة ودقيقتين، صلاة المغرب 6:52 ، العشاء 8:24 ، السحور 12:50، إمساك 2:50، الفجر 3:10، الشروق 4:54، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

-الاثنين 3 يونيو الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 16 ساعة ودقيقتين، صلاة المغرب 6:52 ، العشاء 8:24 ، السحور 12:50، إمساك 2:50، الفجر 3:10، الشروق 4:54، الظهر 11:53، العصر 3:29 .