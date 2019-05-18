فيديو معلوماتى..8 نصائح من خبراء الأرصاد للمواطنين للتعامل مع الموجات الحارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعرض البلاد بين الحين والآخر لموجات حارة تضرب كافة الأنحاء، ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل ملحوظ. نقدم عددا من النصائح والتحذيرات لخبراء هيئة الأرصاد، لتجنب الإصابة بالإجهاد الحرارى وضربات الشمس: 1- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة . 2- تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة على مدار اليوم . Advertisements 3- تجنب الخروج وقت الظهيرة بسبب ذروة ارتفاع حرارة الجو. 4- الإكثار من شرب السوائل عقب الإفطار وحتى قبل السحور. 5- ارتداء غطاء الرأس المناسب للحماية من أشعة الشمس. 6- تجنب التواجد فى أماكن سيئة التهوية ذات رطوبة عالية. 7- تناول الأغذية المناسبة والتى لا تحتوى على أملاح. 8- التوجه لأقرب مستشفى حال الشعور بالإجهاد الحرارى.

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