شكرا لقرائتكم خبر عن لتعزيز المخزون الاستراتيجى.. ميناء الدخيلة يستقبل 70 ألف طن زيت طعام خام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الحكومة، تعزيز المخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية خاصة زيت الطعام والأرز والسكر، حيث استقبل ميناء الدخيلة مركبين محملين بحوالى 70 ألف طن زيت طعام خام عباد الشمس وصويا، وتم تفريغ مركب منهم بحمولة 30 ألف طن وإسناد الزيت الى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتكريره وطرحه على البطاقات التموينية وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية .

فيما تقوم شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، باستلام زيت الطعام الخام المستورد وتكريره، حيث تقوم بتكرير ما يقرب من 54 ألف طن زيت، فى حين تقوم بعض شركات القطاع الخاص بتكرير باقى الكميات التى تطرح على بطاقات التموين شهريا ضمن السلع المدعمة، بجانب استمرار استيراد زيت العام من الخارج لتلبية احتياجات المواطنين أول بأول .

وتقوم شركتى الجملة " العامة والمصرية " باستلام كميات زيت الطعام بعد تكريرها، وطرحها للمستفدين من دعم البطاقات التموينية، من خلال بقالين التموين وفروع مشروع جمعيتى لشباب الخريجين، حيث يتم طرح ما يقرب من 70 ألف طن زيت طعام على البطاقات، بجانب طرح سلع السكر والأرز والمكرونة وغيرها من السلع الغذائية الأخرى، وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل فرد مقيد على البطاقات.

Advertisements

وقال أحمد عبد الوهاب رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية إنه يتم حاليا تكرير زيت الطعام الخام من خلال الشركات الحكومية التعاقد على 40 ألف طن زيت طعام فول صويا محلى، لافتا إلى أن شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم باستلام الزيت الخام وتكريره خلال الشهر الجارى، تمهيدا طرحه على بطاقات التموين من خلال شركتى الجملة " العامة والمصرية " وكذلك فى منافذ المجمعات الاستهلاكية " الأهرام والنيل وإسكندرية للمجمعات ".

وأضاف أحمد عبد الوهاب فى تصريحات لـ" الخليج 365 " أن شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، تقوم بتكرير ما يقرب من 12 ألف طن زيت طعام شهريا بجانب وجود مخزون استراتيجى لدى الشركة كما ستقوم الشركات الأخرى بتكرير باقى الكميات، لافتا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسانين تقوم بتوفير الدعم للشركة، وأن مخزون الزيت لدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية يكفى احتياجات المواطنين لـ4 أشهر .

على جانب آخر، تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية تكثيف طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة فى المنافذ التابعة لها بجانب قيام شركتى الجملة " العامة والمصرية " بطرح السلع الأساسية ومنتجات رمضان "الياميش" فى الفروع التابعة لها فى مختلف المحافظات، حيث تشهد منافذ المجمعات إقبال كبير من جانب المواطنين على شراء منتجات اللحوم .