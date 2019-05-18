انتظام حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

انتظمت حركة المرور بشوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، في ظل تواجد أمني مكثف لرصد ومتابعة الحالة المرورية.

وشهد كوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس انتظام في حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك.

وانتظمت حركة المرور أعلى كوبري أكتوبر للقادم من مناطق الجيزة ومتجه لشرق القاهرة، وكذلك الأمر أعلى منطقة الشهيد حتى منزل رمسيس، وأيضا أحجام بمطلع أكتوبر من العروبة ومتجه لوسط البلد والجيزة بأعلى الوصلة المعلقة، وبمنزل محور النصر.

وظهر انسياب محدود في حركة السيارات أعلى الدائري للمتجه من مناطق التجمع الخامس وفي طريقه البساتين وزهراء المعادي، وفي الاتجاه العكسي ظهر انسياب محدود في الحركة المرورية.

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كما انتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشارعي الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية وسط انتشار الخدمات بكافة الطرق.

وشهد شارعا فيصل والهرم، وكوبري عباس والجامعة وميدان النهضة كثافات متحركة وسط متابعة رجال المرور للسيارات، في حين تظهر بعض الكثافات المتقطعة بالطريق الدائري، مثل نفق السلام اتجاه القاهرة الجديدة ونزلة طريق "مصر -الإسكندرية" الزراعي.

وظهرت كثافات مرورية محدودة بمحيط جامعة القاهرة، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات بشارع النيل السياحي، ومديرية أمن الجيزة، وبمنطقة الكورنيش.

وشهد ميدان مصطفى محمود انسياب في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو في ظل تواجد مروري.

ويشهد محور 26 يوليو أمام القادم من مناطق أكتوبر وفي طريقه إلى الجيزة وأعلى ميدان لبنان، سيولة مرورية في حركة السيارات وانتظمت حركة السيارات أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين