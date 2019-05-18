انت الان تتابع 200 ألف مصل في الجمعة الثانية من رمضان بالمسجد الأقصى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال الشيخ عزام الخطيب مدير عام أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى، اليوم الجمعة، إن حوالي 200 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في رحاب المسجد الاقصى المبارك، وأضاف أن جموع المصلين، من مدن الضفة والداخل الفلسطيني والقدس، توافدوا إلى الأقصى منذ ساعات الفجر الأولى، مشيرا إلى أن موظفي الأوقاف الإسلامية ولجان النظام والكشافة والطواقم الطبية عملوا على خدمة المصلين الصائمين الذين توافدوا من شتى بقاع فلسطين. وأكد خطيب المسجد الشيخ إسماعيل نواهضة، إن هذه الأعداد في الأقصى هي رسالة لكل العالم وكل من يقول أن الأقصى ليس للمسلمين،

وأضاف نواهضة، أنها رسالة صادقة وصريحة إلى كل من يحاول المساس بقدسية وإسلامية مسرى الرسول الكريم، مشددا على أهمية التوافد إلى الأقصى في شهر رمضان وطوال العام.وتحدث عن ذكرى النكبة، حيث تحتفل إسرائيل بقيامها على حساب الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن أرضه مهما كانت كلفة ذلك.واعتقلت

وأضاف نواهضة، أنها رسالة صادقة وصريحة إلى كل من يحاول المساس بقدسية وإسلامية مسرى الرسول الكريم، مشددا على أهمية التوافد إلى الأقصى في شهر رمضان وطوال العام.

Advertisements وتحدث عن ذكرى النكبة، حيث تحتفل إسرائيل بقيامها على حساب الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن أرضه مهما كانت كلفة ذلك.

واعتقلت قوات الاحتلال مجموعة من الشبان الفلسطينيين في معبر قلنديا الفاصل بين شمال القدس والضفة لدى محاولتهم الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة؛ بحجة عدم حصولهم على "تصاريح" دخول للمسجد.

يشار إلى أن زيارة القدس باتت حلما بعيد المنال لأكثر من 4,5 مليون فلسطيني؛ حيث يتمكن المسنون فقط -فوق 40 عاما- والنساء من الدخول للصلاة فيها خلال أيام الجمعة من شهر رمضان.

ومنذ بدأت الانتفاضة الثانية عام 2000، منعت إسرائيل الفلسطينيين من تخطي بوابات الجدران الكبيرة التي تحيط بالضفة، ولم تمنح التصاريح إلا لعدد قليل ضمن شروط معقدة.

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