شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 1ر5 درجة يضرب شرق الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر المركز الصيني لشبكات رصد الزلازل أن زلزالا بقوة 1ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة جيلين شمال شرقي الصين صباح اليوم السبت، دون أنباء عن سقوط ضحايا.

وأوضح المركز - في بيان اليوم - أنه تم رصد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات بمدينة "سونغيوان" في مقاطعة "جيلين"، فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.

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وأشارت السلطات المحلية بالمقاطعة إلى أن الكثير من سكان المنطقة فروا من المنازل إلى الشوارع، بعدما شعروا بهزة قوية نسبيا في المدينة، مشيرين إلى أنه لم تتأثر إمدادات الكهرباء والمياه وشبكة الاتصالات بالهزة الأرضية.