شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الدبلومات الفنية يبدأون امتحاناتهم بمادتى التربية الدينية والعربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل، امتحانات شهادات الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، حيث يؤدى قرابة 757 ألف طالب وطالبة، اختباراتهم فى مادتى التربية الدينية واللغة العربية.

ووصلت مظاريف الأسئلة إلى لجان سير الامتحانات وسط تأمين من الجهات المختصة والأمن الإدارى فى الإدارات والمديريات التعليمية، كما بدأت غرفة العمليات المركزية فى التواصل مع رؤساء لجان السير، للتأكيد على وصول الأسئلة فى موعدها ودخول الطلاب، وعدم وجود أى مشكلات تتعلق بسير اللجان.

Advertisements

وبدأت لجنة الامتحان التاسعة صباحا وتنتهى ظهر اليوم ويؤدى طلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث والخمس سنوات اختباراتهم فى 2329 لجنة سير أصلية، بالإضافة إلى 473 لجنة ملحقة بالمحافظات ليكون إجمالى اللجان 2802 لجنة.