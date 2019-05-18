وزير الشباب يحيل مدير مركز «العاشر» للتحقيق

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الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

أصدرَّ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، قرارًا بإحالة مدير مركز شباب العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية؛ نتيجة الإهمال السائد وعدم نظافة أركان المركز، فيما أشاد في الوقت ذاته بالعاملين بالمركز ومدى التزامهم بخطة العمل وحرصهم على التواجد المستمر، فضلًا عن تقديم كافة الخدمات للأعضاء والمترددين على المركز لممارسة كافة الأنشطة المختلفة. جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة تفقد خلالها الوزير مركز الشباب بالمدينة عصر اليوم الجمعة.

ووجهَّ الوزير، بسرعة تشكيل لجنة إدارية تضُم المشرف المالي والمشرف الرياضي، وذلك لإدارة شئون المركز لحين إجراء جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد. كما طالب بتشكيل لجنة من الوزارة للإشراف على المركز وبدء العمل على تطويره وطرح جميع الفرص الاستثمارية بحق الانتفاع، وذلك حتى يتم التطوير على وجه السرعة،

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