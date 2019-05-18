شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة السبت.. الأخبار المتوقعة 18 مايو 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفتح وزارة الثقافة أبواب جميع المتاحف التابعة لها مجانا للمصريين، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، عن طريق إقامة أنشطة ثقافية وفنية مواكبة للاحتفال الذي تقرر أن يصبح تقليدا ثابتا كل عام يسهم في الترويج لمصر من خلال قوتها الناعمة المتمثلة في ثقافتها وفنونها.
القاهرة.. تنطلق بالمركز العربي للتوعية الصحية (وعي) التابع لاتحاد الأطباء العرب، حملة للتوعية بمخاطر ارتفاع ضغط الدم بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمى لضغط الدم الذي تحييه منظمة الصحة العالمية، وتتضمن الحملة توعية الجمهور، عبر موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر»، بأسباب الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأعراضه وكيفية الوقاية منه.
بغداد.. تستأنف الخطوط الجوية العراقية رحلاتها المباشرة من بغداد إلى مطار دمشق الدولي، بعد انقطاع استمر أكثر من 8 سنوات، بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا.
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