شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. اعرف رقم الجلوس واللجان بالاسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على أرقام جلوسهم، الآن بعد إعلانها رسميًا إلكترونيًا على أن يتم توزيعها على المديريات والإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس غدا الأحد 12 مايو 2019.
ويتم توزيع أرقام الجلوس على الطلاب دون أى مقابل مادى، وفى حالة فقدان الطالب لرقم الجلوس الخاص به يتم استخراج آخر بديل مقابل مبلغ 30 جنيهاً فقط.
جدير بالذكر أنه تم إعداد كشوف يقوم كل طالب بالتوقيع عليها أمام اسمه بما يفيد استلامه لرقم الجلوس وعلمه بالمواد التى سيؤدى الامتحان فيها.
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