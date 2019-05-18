شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مقابلات خريجى القانون لشغل وظيفة قاضى بمجلس الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد الأمانة العامة لشئون الأعضاء والمجلس الخاص بمجلس الدولة، اليوم السبت، المقابلات الخاصة بدفعة مندوب مساعد 2017 الخاصة بجامعة القاهرة، التى كان مقررا لها أيام السبت 18 مايو، والإثنين 20 مايو، والأربعاء 22 مايو لجامعة عين شمس.

كان مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، قد أعلن عن موعد تلقى طلبات التعيين فى وظيفة "مندوب مساعد" من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2017.