شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مذكرة تفاهم مع المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، بشأن مبادرة قياس تنافسية المحافظات، ويأتى الهدف من هذه المذكرة فى 6 نقاط كما يلى: 1- وجود اقتصاد تنافسى متوازن ومتنوع. 2- النهوض بوضع مصر التنافسى من خلال تحسين مؤشرات التنافسية كافة. Advertisements 3- تحقيق تحسن ملحوظ فى نتائج ركائز مؤشر التنافسية العالمية المرتبطة بقطاعات الصحة والتعليم. 4- كفاءة سوق العمل وتحسين بيئة الأعمال. 5- تحفيز الابتكار وريادية الأعمال مما سينعكس على أداء مصر طبقًا لمؤشر التنافسية بشكل عام. 6- توجيه الاستثمارات فى إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة مع التركيز على المحافظات التى لديها فجوات تنموية أكبر.

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