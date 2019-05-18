60% من القراء يتوقعون تزايد خلافات قيادات الإخوان لتباين موقفهم من تركيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع تزايد الانشقاقات بين قيادات الإخوان بسبب تباين موقفهم من تركيا. وتوقع 60% من القراء تزايد الانشقاقات بين قيادات الإخوان بسبب تباين موقفهم من تركيا، بينما استبعد 35% من القراء تزايد الانشقاقات بين قيادات الإخوان بسبب تباين موقفهم من تركيا، فى الوقت الذى أعرب فيه 5% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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