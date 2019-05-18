أخبار متوقعة.. المتاحف مفتوحة مجانًا واستئناف رحلات من دمشق لبغداد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تفتح وزارة الثقافة أبواب جميع المتاحف التابعة لها مجانا للمصريين، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، ضمن الأخبار المتوقعة، اليوم السبت، ونرصدها في السطور التالية.

القاهرة.. تفتح وزارة الثقافة أبواب جميع المتاحف التابعة لها مجانا للمصريين، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، عن طريق إقامة أنشطة ثقافية وفنية مواكبة للاحتفال الذي تقرر أن يصبح تقليدا ثابتا كل عام يسهم في الترويج لمصر من خلال قوتها الناعمة المتمثلة فى ثقافتها وفنونها.

القاهرة.. تنطلق بالمركز العربي للتوعية الصحية (وعي) التابع لاتحاد الأطباء العرب، حملة للتوعية بمخاطر ارتفاع ضغط الدم بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمى لضغط الدم الذي تحييه منظمة الصحة العالمية، وتتضمن الحملة توعية الجمهور، عبر موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، بأسباب الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأعراضه وكيفية الوقاية منه.

بغداد.. تستأنف الخطوط الجوية العراقية رحلاتها المباشرة من بغداد إلى مطار دمشق الدولي، بعد انقطاع استمر أكثر من 8 سنوات، بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا.