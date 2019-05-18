حدث ليلًا| تركي و"تغييرات" بيراميدز.. وحقيقة توقف حجز القطارات إلكترونيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

دشن حزب مستقبل وطن مبادرة "كلنا منتخب مصر"؛ لتوحيد الجماهير خلف المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية، ودعم جهود الدولة استعدادًا للبطولة.

نشر المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، عن استعدادات ناديه للموسم المقبل.

ويرصد الخليج 365، أهم أحداث الساعات الماضية.

فيديو- بمشاركة متعب وحازم وميدو.. مستقبل وطن يطلق "كلنا منتخب مصر"

دشن حزب مستقبل وطن مبادرة "كلنا منتخب مصر"؛ لتوحيد الجماهير خلف المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية، ودعم جهود الدولة استعدادًا للبطولة.

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"أهم أسلحة الدولة".. 5 رسائل لمستقبل وطن في إطلاق "كلنا منتخب مصر"

قال المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، إن الرياضة لم تعد وسيلة ترفيهية كما كانت في الماضي.

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تعديلات جذرية.. تركي آل الشيخ يتحدث عن خيارات بيراميدز للموسم المقبل

نشر المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، عن استعدادات ناديه للموسم المقبل.

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السكة الحديد توضح حقيقة توقف الحجز الإلكتروني لقطارات العيد

اشتكى عدد من المواطنين، من عدم تمكنهم من حجز تذاكر القطارات الكترونيًا، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، دون معرفة السبب.

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رصاص وقت الأذان.. تفاصيل جريمة "الدم والانتقام" في الصف

لم تمنعاه حُرمة الدم وشهر رمضان من تنفيذ خطته الشيطانية لإخماد نار الانتقام التي بين جنبيه، مزق جسد عامل بالطعنات وأطلق الرصاص في الهواء ابتهاجا بما اقترفته يداه.

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الأزهر يشيد بجهود قوات الجيش والشرطة في مكافحة الإرهاب

أشاد الأزهر الشريف، ببسالة القوات المسلحة ورجال الشرطة وجهودهما في مكافحة الإرهاب، والتي أسفرت مؤخرًا عن القضاء على عدد من الإرهابيين والقبض على آخرين، وتدمير معدات ومخابئ كانوا يستخدمونها في تنفيذ أعمالهم الإجرامية.

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صحيفة: السعودية ودول خليجية توافق على إعادة نشر القوات الأمريكية في الخليج لردع إيران

وافقت السعودية ودول خليجية على طلب من واشنطن بإعادة نشر القوات الأمريكية بمياه الخليج لمواجهة إيران، بحسب ما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، في ساعة مبكرة من صباح السبت.

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اليمن يتهم ميليشيا الحوثي بإطلاق صاروخ باليستي من مسافة 500 متر من ميناء الحديدة

اتهم رئيس الفريق الحكومي بلجنة التنسيق وإعادة الانتشار في الحديدة صغير بن عزيز مليشيات الحوثي بإطلاق صاروخ باليستي، الجمعة، من على بعد 500 متر من ميناء الحديدة.

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ترامب: الاتحاد الأوروبي يعامل الولايات المتحدة تجاريا "أسوأ من الصين"

في خضم النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامات جديدة لأوروبا، واضعا تجارة السيارات الألمانية في بؤرة انتقاداته.

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اجتماع عسكري (أمريكي - خليجي) يناقش الأمن البحري

التقى رؤساء القوات البحرية وكبار القادة العسكريين في دول مجلس التعاون الخليجي، القيادات العسكرية للقوات البحرية الأمريكية، والقوات المشتركة في مقر القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في البحرين.

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"سانا": إسقاط عدد من الأجسام المعادية القادمة من إسرائيل

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الجمعة، إن انفجارا دوى في محيط العاصمة دمشق، مضيفة أن دفاعات الجيش الجوية استهدفت "أجساما مضيئة" قادمة من اتجاه إسرائيل.

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