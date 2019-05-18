شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل النواب فى فترة الإجازة؟.. وكيل البرلمان يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد الشريف وكيل مجلس النواب، إن الأجازة التى يقضيها النواب الآن ليست من باب الترفيه، ولكنها بالأساس عمل آخر أكثر صعوبة وهو المتعلق بالاشتباك مع قضايا الجماهير فى الشارع، والاستماع إلى أهالى دوائر الجمهورية.



وأضاف "الشريف"، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن النواب يجمعون طلبات الأهالى لحلها مع الجهاز التنفيذى، أو من خلال الأدوات الرقابية، أو من خلال تشريعات تساهم فى رفع مستوى المعيشة، بجانب سلسلة التشريعات التى وضعها البرلمان فى هذا السياق.



وكان الدكتور على عبد العال، قد رفع الجلسة العامة الصباحية المنعقدة الثلاثاء الماضى، مع الدعوة إلى انعقاد الجلسة العامة التالية يوم 9 يونيو.