شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة 100 مليون صحة تكشف إصابة 2 مليون و197 ألف مواطن بفيروس سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير نتائج حملة الكشف على المواطنين من فيروس سى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "100 مليون صحة"، عن ثبوت إصابة 2 مليون و197 ألفًا و177 مواطنًا بفيروس سى ممن جرى فحصهم منذ بداية الحملة وحتى انتهاءها.

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وأبقت الحكومة على 305 نقاط بالجمهورية مستمرة فى عمليات الفحص ضمن مبادرة 100 مليون صحة الخاصة بفيروس سى والأمراض غير المعدية مثل السكر والضغط والقلب.

وتولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بملف الرعاية الصحية لجموع المواطنين من خلال تطبيق المنظومة الكاملة للرعاية الصحية.