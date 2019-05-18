مصرع قاصر في حادث تصادم مروع بـ"زراعي العياط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لفظت فتاة قاصر أنفاسها الأخير داخل مستشفى الحوامدية العام متأثرة بإصابتها نتيجة حادث تصادم سيارتين بطريق مصر أسيوط الزراعي بنطاق مركز العياط جنوب محافظة الجيزة، أمس الجمعة.

تلقى العميد ياسر يوسف مأمور قسم شرطة العياط إشارة من المستشفى بوفاة نهوى أنور 16 سنة نتيجة نزيف حاد في البطن والحوض، واشتباه كسر في الجمجمة، وتم إداع الجثة في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة إخطار من العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس مباحث جنوب الجيزة بوقوع حادث تصادم بالطريق المُشار إليه ووجود مصابين.

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وكشفت معاينة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين والنقيب محمد مصباح معاون مباحث العياط أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق قادمة من العياط اتجاه الجيزة، اصطدمت بسيارة نقل "ثلاجة" من الخلف.

أسفر الحادث عن إصابة السائق "عبد الله زكريا 30 سنة" و14 فتاة وسيدة هن: "عبير محمود 15 سنة"، "شروق محمد 24 سنة"، "فاطمة شفيق 24 سنة"، "دينا عبد النبي 13 سنة"، "هالة عبد السميع 17 سنة"، "زينب قرني 40 سنة"، "نورهان أشرف 16 سنة"، "إيمان محمد 16 سنة" و"نادية إبراهيم 40 سنة".

كما ضمت قائمة المصابات "أرزاق محمد 15 سنة"، "فاطمة مصطفى 17 سنة"، "نجية زكريا 25 سنة" و"عبير عبد الله 17 سنة"، تبين أنهن كنَّ في طريقهن إلى محل عملهن.