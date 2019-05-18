رصاص وقت الأذان.. تفاصيل جريمة "الدم والانتقام" في الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم تمنعاه حُرمة الدم وشهر رمضان من تنفيذ خطته الشيطانية لإخماد نار الانتقام التي بين جنبيه، مزق جسد عامل بالطعنات وأطلق الرصاص في الهواء ابتهاجا بما اقترفته يداه.

مساء أمس الجمعة تلقى مدير قطاع شرق الجيزة إخطارا من مأمور قسم شرطة الصف بورود بلاغ من شرطة النجدة بسماع صوت طلقات نارية.

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التحريات الأولية أفادت بأن "محمود.غ"، 32 سنة" ينتمي لعائلة "غريب" سدد طعنات عدة لعامل يدعى "رفاعي الصعيدي" في العقد السادس من العمر، سقط على إثرها غرقا في دمائه؛ بسبب خصومة ثأرية بين العائلتين تعود إلى سنوات.

وحسب شهود عيان أطلق المتهم أعيرة نارية في الهواء ابتهاجا بجريمته تزامنا مع رفع الأذان بعد الإفطار، في الوقت الذي نُقل الضحية إلى المصاب لتلقى العلاج بغرفة العناية المركزة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

وتمكنت قوة من قسم شرطة الصف من ضبط المتهم، وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمسرح الجريمة وداخل المتشفى بعد تجمع أسرة المجني عليه، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.