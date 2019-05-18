لأول مرة.. إطلاق مدفع رمضان من ميدان النهضة: "المارة وقفوا يتفرجوا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

لأول مرة، وضعت مديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، مدفع رمضان في ميدان النهضة، وقامت القوات بإطلاقه؛ تزامنا مع آذان صلاة المغرب.

وفوجئ المواطنون، من المارة بالمشهد حيث جرى تجهيز المدفع قبل ساعات قليلة من أذان المغرب بحضور مدير أمن الجيزة وقيادات المديرية.