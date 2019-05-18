محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
لأول مرة، وضعت مديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، مدفع رمضان في ميدان النهضة، وقامت القوات بإطلاقه؛ تزامنا مع آذان صلاة المغرب.
وفوجئ المواطنون، من المارة بالمشهد حيث جرى تجهيز المدفع قبل ساعات قليلة من أذان المغرب بحضور مدير أمن الجيزة وقيادات المديرية.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة.. إطلاق مدفع رمضان من ميدان النهضة: "المارة وقفوا يتفرجوا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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