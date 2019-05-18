محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
شهد مركز الصف جنوب محافظة الجيزة، مساء الجمعة، جريمة قتل راح ضحيتها عامل في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين.
تلقى مدير قطاع شرق الجيزة إخطارا من مأمور قسم شرطة الصف بورود بلاغ من شرطة النجدة بسماع صوت طلقات نارية.
كشفت التحريات الأولية أن المجني عليه يدعى "رفاعي الصعيدي" قُتل على يد "محمود.غ" في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتي "غريب" و"رفاعي".
تم نقل المصاب إلى مستشفى الصف المركزي، وحاول الأطباء إسعافه بغرفة العناية المركزة إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.
حسب شهود عيان أطلق المتهم أعيرة نارية في الهواء ابتهاجا بجريمته، وتمكنت قوة من قسم شرطة الصف من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر نار الانتقام في رمضان.. مقتل عامل إثر تجدد خصومة ثأرية بالصف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.