"أوفر دوس" كلمة السر.. رائحة كريهة تقود المباحث لجثة متعفنة في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الأمن بالجيزة أمس الخميس على جثة شخص في حالة تعفن داخل شقة بمنطقة هضبة الأهرام.

تلقى المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم إخطارا من شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من شقة بمنطقة الهضبة.

Advertisements

انتقل الرائد فريد معاذ رئيس مباحث نقطة الرماية إلى محل البلاغ، وعُثر على جثة صاحب مركز لعلاج الإدمان في حالة تعفن وبجواره "سرنجة".

على مدار ساعات عدة، عكف رئيس نقطة الرماية ومعاونيه على فحص مداخل ومخارج الشقة -محل الواقعة- وتبين عدم وجود آثار كسر أو بعثرة في محتوياتها.

وكشفت المعاينة أن الوفاة نتيجة تعاطي المتوفى جرعة زائدة من المخدرات، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.