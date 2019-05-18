أخبار مصر | محمد أشرف لحملة "رجعوا تكليف بيطري": "ندعم مطالبكم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد أشرف لحملة "رجعوا تكليف بيطري": "ندعم مطالبكم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد أشرف، أمين لجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، أن مطالب شباب البيطريين من حديثى التخرج، الخاصة لإعادة التكليف، مطالب مشروعة، وأبسط حق من حقوقهم، مشيرا إلى أن عودة التكليف تساعد فى تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، مما ينعش الإقتصاد المصرى ويضمن غذاء سليم وآمن للشعب المصري.

ووجه أشرف، رسالة إلى كل خريجى طب بيطرى فى مصر برسالة “لن تسير وحدك أبدا”، مؤكدًا أن النقابة العامة للأطباء البيطريين، نقيبا عاما ومجلسا وجميع النقابات الفرعية، بنقبائها ومجالسها بجميع محافظات مصر تشاركهم فى هذا المطلب، وتدعمه.

ويأتي ذلك تعليقا على إطلاق عدد من طلاب كليات الطب البيطري، على مستوى الجمهورية، هاشتاج #رجعوا_تكليف_طب_بيطري، الذي يتصدر موقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر”، للمطالبة بإعادة تعيين الخريجين، وفتح باب التكليف المغلق منذ عام 1995، مؤكدين أن ذلك يساهم بشكل كبير على تنمية الثروة الحيوانية، والدفاع عن صحة الإنسان، ضد أكثر من 200 مرض مشترك بينه والحيوان.