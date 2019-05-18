أخبار مصر | علي سعد: الطب البيطري قطاع خدمي إنتاجي ووقف التكليف يدمر الثروة الحيوانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي سعد: الطب البيطري قطاع خدمي إنتاجي ووقف التكليف يدمر الثروة الحيوانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور على سعد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ورئيس لجنة النقابات الفرعية، ومقرر لجنة الثروة الحيوانية، إن الحراك الذى قام به الأطباء البيطريين على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "تويتر"، لعودة التكليف للأطباء البيطريين أمرًا طبيعيًا، فأخر تعيينات للأطباء البيطريين كانت عام 1995 مما أصاب طلاب الطب البيطرى بالاحباط فى ظل وجود 19 كلية للطب البيطري، وبوقف التعيينات والتكليف أصحبت هذه الأعداد الكبيرة عبء وقوة كبيرة لسوق العمل لا تستغل.

وأكد سعد أن الطب البيطري قطاع خدمي إنتاجي، فلا تستطيع الدولة إغلاق المستشفيات واقسام الشرطة، بالتالى لا نستطيع إغلاق مجزر أو وحدة بيطرية مثلا وإلا سوف ندمر الثروة الحيوانية، نحن لانتبع الجهاز الإداري للدولة ولكن نحن كقطاع خدمي إنتاجى ولدينا فى مصر عجزا كبيرا فى الاطباء البيطريين في المجازر والوحدات الطبية والرقابة على الأغذية وكل مجالات الطب البيطري.

وأشار إلى أن وقف التكليف لأكثر من 25 عاما أوجد عجزا شديدا فى كل تخصصات الطب البيطرى فى كثير من المجالات، بسبب خروج الاطباء البيطرى على المعاش ولا يحل محلهم شباب، كما فقدنا انتقال الخبرات من الاطباء الخارجين على المعاش للاطباء حديثى التخرج لعدم تعيينهم فى تلك الامكان، وفقدنا التعويض وتواصل الاجيال وانتقال الخبرات الكبيرة وسنفاجأ في يوم من الأيام بانهيار المهنة ومستوى الخدمات وسوء الثروة الحيوانية لعدم إعداد وتعيين أطباء شباب للتواصل مع الخبرات فى مختلف الوزارات وكافة خدمات الثروة الحيوانية، فعودة التكليف للطب البيطري أمر حتمي لحماية المصريين والثروة الحيوانية.