مصر | نشوب مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية بين عائلتين بـ"ترب اليهود" والأمن يتدخل

تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغا من شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق نار عنيف بمنطقة ترب اليهود.

وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب خلافات سابقة بينهم، وتجددت مساء اليوم وأطلق كلا منهم النار على الآخر، وتحاول قوات الشرطة السيطرة على الموقف وضبط طرفى المشاجرة.