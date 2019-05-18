الكنيسة الكاثوليكية: كلية العلوم الدينية تقبل طلابًا مسلمين وأقباط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأب هانى باخوم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أن كلية العلوم الدينية بالسكاكينى تقبل طلابًا من المسلمين والأقباط، وذلك بعدما جرى توقيع اتفاقية التعاون بين كلية العلوم الدينية مع جامعة القديس يوسف اليسوعية فى لبنان.
وأوضح باخوم، لـ"الخليج 365"، أن تلك الاتفاقية التى جرى توقيعها منذ أيام فى مقر جامعة القديس يوسف اليسوعية فى بيروت حلم راود الكثيرون ممن تولوا رئاسة كلية العلوم الدينية فى السكاكينى، حيث حاولوا إلحاق الكلية بأى جامعة كاثوليكية.
وأشار إلى أنه بموجب تلك الاتفاقية أصبحت الكلية تابعة للجامعة ويترتب عليه الاعتراف بشهادتها، ويحق للطلبة المتفوقين الذين تنطبق عليهم الشروط تكملة الدراسات العليا للحصول على الماجستير والدكتوراه.
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