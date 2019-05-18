إخماد حريق في شقة سكنية بحدائق الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم السبت، حريقا اندلع في شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار سكني بمنطقة (أ). دفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء، وأمكن محاصرة ألسنة النيران وإخماد الحريق دون إصابات. ورجحت التحريات الأولية نشوب الحريق نتيجة ماس كهربائي بوحدة التكييف، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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