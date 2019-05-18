"جريمة السحور".. الجاني طعن عجوزا في رقبته وسرق 600 جنيه بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

5 أيام من أعمال البحث والتحري لضباط المباحث بقطاع شمال الجيزة وفرقة الوسط كشفت ملابسات العثور على جثة عامل مقتولا أسفل كوبري الدقي فجر الأحد الماضي.

الثالثة فجرا تلقى العميد محمد الطويل مأمور قسم الدقي بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص غارقا في دمائه داخل غرفة أسفل كوبري الدقي.

انتقل المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي إلى محل البلاغ، وعُثر على جثة "كمال جاد الحق"، 58 سنة، فرد حراسة مُعين على مواد البناء المخصصة لأعمال إصلاحات الكوبري، يرتدي كامل ملابسه، وبها آثار 3 طعنات أسفل الذقن وأخرى في الرقبة، وبعثرة في محتويات الغرفة.

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شكل اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث ترأسه اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية والعميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة.

جهود البحث والتحري التي قادها الرائد حسام العباسي معاون مباحث الدقي توصلت إلى أن المتهم تسلل خلسة إلى الموقع بدافع السرقة، إلا أن الخفير الخصوصي شعر به، فباغته بـ4 طعنات قاتلة بواسطة سكين، واستولى منه على مبلغ 600 جنيه.

وتبين أن المتهم عامل جمع قمامة ويدعى "علاء.ه"، 33 سنة، مسجل خطر سرقات مقيم بمنطقة بولاق الدكرور، وانطلقت مأمورية قادها المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي والرائد حسام العباسي، وتمكنت من ضبطه.

أقر المتهم بجريمته بدافع السرقة، وأرشد عن سلاح الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.