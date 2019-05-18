لغز "جثة الدقي".. القبض على المتهم بقتل عامل أسفل الكوبري فجرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الجمعة، القبض على المتهم بقتل عامل أسفل كوبري الدقي.

تلقى العميد محمد الطويل مأمور قسم الدقي بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص غارقا في دمائه داخل غرفة أسفل كوبري الدقي.

وتبين أن الجثة لفرد أمن مُعين على حراسة مواد الإنشاء المستخدمة في أعمال إصلاحات الكوبري، يدعى "كمال س." يبلغ من العمر 58 سنة، يرتدي كامل ملابسه، وبها طعنات.

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شكل اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث ترأسه العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة والمقدم محمد أبو زيد وكيل الفرقة.

تحريات المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي ومعاونه الرائد حسام العباسي توصلت إلى أن الجاني جامع قمامة، يبلغ من العمر 33 سنة، وأن السرقة هي الدافع لارتكاب الجريمة.

وتمكن الرائد حسام العباسي من ضبط المتهم وأقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.