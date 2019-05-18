إطلاق أول مركز بحثي للحفريات الفقارية في الشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أطلقت جامعة المنصورة، مساء الجمعة، أول مركز للحفريات الفقارية بالشرق الأوسط تحت اسم "مركز المنصورة للحفريات الفقرية"، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وحضر الافتتاح الدكتور نزار إبراهيم عالم الحفريات الفقارية الشهير بالولايات المتحدة الأمريكية وممثلين عن مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم، وعدد من المسؤولين، حيث يقام المركز برعاية بنك المعرفة المصري.

ويأتي إطلاق مركز أكاديمي متخصص للحفريات الفقارية لأول مرة في مصر والشرق الأوسط بعد نجاح الفريق البحثي بكلية العلوم بجامعة المنصورة برئاسة الدكتور هشام سلام في اكتشاف نوعًا جديدًا من الديناصورات عاش قبل 80 مليون سنة حمل اسم "منصوراصورس" العام الماضي.

وأقيم على هامش الاحتفال معرض لبعض أهم الحفريات الفقارية التي تم اكتشافها في صحراء مصر ويرجع عمر بعضها لأكثر من 350 مليون سنة، وجلسة حوارية حول دعم البحث العلمي في مجال الحفريات الفقارية لأهميته في التراث الطبيعي المصري وقصص نجاح الفريق البحثي بمركز المنصورة في تكوين مدرسة علمية في هذا التخصص النادر وكيفية الاستفادة ونقل تبادل هذه الخبرات بدول المنطقة العربية.