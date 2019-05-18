​مصر في المرتبة الرابعة.. مؤشر السعودية يكشف أعداد المعتمرين منذ بدء الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف مؤشر العمرة الأسبوعي بوزارة الحج والعمرة السعودية، أن أكثر من نصف مليون معتمر مصري وصلوا الأراضي المقدسة هذا الموسم حتى الآن، لتحتل المرتبة الرابعة بين أكثر الدول قدوما إلى المملكة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تصدرت باكستان المركز الأول ليبلغ عدد المعتمرين مليون و454 ألف معتمر، تليها إندونيسيا بـ922 ألف، ثم الهند 621 ألف، واحتلت الجزائر المركز الخامس بـ325 ألف معتمرًا.

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وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية، إن الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي قد سجلت إصدار 7 ملايين و222 ألف تأشيرة حتى 11 رمضان لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 6.639.295 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 757.498 معتمرًا، منهم 602.004 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 155.494 بالمدينة، فيما سجلت مغادرة 5.881.798 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجرى الحالي، والذي يقيس خمسة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالى أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم فى مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين فى شركات ومؤسسات العمرة 10.803 موظفين، منهم 8.946 من الذكور، و1.857 من الإناث.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.