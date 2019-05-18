السكة الحديد توضح حقيقة توقف الحجز الإلكتروني لقطارات العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

اشتكى عدد من المواطنين، من عدم تمكنهم من حجز تذاكر القطارات الكترونيًا، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، دون معرفة السبب.

وأرجع محمود ماهر رئيس الإدارة المركزية للمبيعات بقطاع المسافات الطويلة بالسكة الحديد، السبب في عدم تمكن البعض من الحجز إلكترونيا لزيادة الطلب على الحجز خلال أيام العيد، مما أدى لنفاذ التذاكر المخصصة للحجز الإلكتروني.

وأضاف "ماهر"، في تصريحات لمصراوي، أن عدد المقاعد المتاحة من الحجز الإلكتروني 20% فقط، مما سبب في إلقاء اللوم على "السيستيم" أو أن الهيئة أوقفت الحجز الإلكتروني، مؤكدًا أن الحصة "نفذت".

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وتتيح هيئة السكة الحديد، إمكانية حجز التذاكر الكترونيا من خلال "أبلكيشن" على الهاتف المحمول أو عبر الموقع الرسمي للهيئة على الإنترنت.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للمبيعات بقطاع المسافات الطويلة بالسكة الحديد، أن حصة الحجز الالكتروني ثابتة وتعمل بكفاءة ولن يتم وقفها، مشددًا على أن صرف التذاكر على الشباك، منفصل تمامًا عن الحجز الإلكتروني، ولا يستطيع أي منهما الدخول على حصة الآخر.

وأشار إلى أنه في حال وجود تذاكر زيادة بالحجز الإلكتروني يتم إضافتها لشباك التذاكر قبلها بـ24 ساعة.

وأكد المهندس خالد عطيه، مسئول "IT" بوزارة النقل "لمصراوي"، أن "السيستيم يسير بصورة طبيعية، ولا توجد مشكله في التشغيل"، مستطردًا: "لكن التحكم في طرح التذاكر متروك للهيئة، ولها الحق في تحديد عدد التذاكر المعروضة إلكترونيا من عدمه".