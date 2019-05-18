أخبار مصر | البطراوي: لا بد أن تعترف الحكومة بالعجز الشديد في الأطباء البيطريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البطراوي: لا بد أن تعترف الحكومة بالعجز الشديد في الأطباء البيطريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الدكتورة نبيلة البطراوى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ضرورة أن تعترف الدولة، بحاجتها لإعادة التكليف للأطباء البيطريين، واصفه الإعلان عن الحاجة لعمل بيطريين بالعقود بالمهينة، ويُعد اعترافا واضحا بالعجز الشديد فى أعداد البيطريين.

واستنكرت نبيلة، استمرار العجز دون إيجاد حلول إيجابية، دون التقليل من قيمة الأطباء البيطريين، مؤكدة ضرورة تكاتف كافة الجهات المعنية بالطب البيطرى، بداية من نائب وزير الزراعة للطب البيطرى، والنقابة، وهيئة الخدمات البيطرية، لمواجهة وزارة الزراعة المسئولة مباشرة عن الأطباء البيطريين، لعدم مطالبتها بحقوق البيطريين.

وأشارت إلى دعمها مطالب شباب الأطباء البيطريين، بإعادة التكليف والتعيين، والتى أطلقوها من خلال هاشتاج #رجعوا_تكليف_طب_بيطرى.