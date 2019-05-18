مصر | "بعد صلاة التراويح".. الثأر يتجدد في الصف و"رفاعي" الضحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بعد صلاة التراويح".. الثأر يتجدد في الصف و"رفاعي" الضحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة الصف، بلاغا بسماع دوي إطلاق أعيرة نارية بقرية عرب النمايرة بدائرة القسم، ووجود مصاب، تم نقله للمستفي، وتوفي متأثرا بإصابته.
وانتقلت قوة امنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث فرقة شرق الجيزة، والمقدم تامر عبد العزيز وكيل فرقة شرق الجيزة، وتبين قيام " محمود.غ" أحد افراد عائلة عبده غريب، بقتل "رفاعي.ا" أحد أفراد عائلة رفاعي الصعيدي، أخذا بالثأر، إثر وقوع خلافات سابقة بين العائلتين، منذ عدة أعوام، وقيام أحد أفراد عائلة المجني عليه بقتل احد أفراد عائلة المتهم.
وكشفت التحريات الأولية، عن أن المجني عليه يدعى "رفاعي الصعيدي" قُتل على يد "محمود.غ" في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتي "غريب" و"رفاعي"، وتوصلت التحريات، إلى أن المجني عليه سبق سجنه ونجله في قضية قتل شخصين من عائلة المتهم
وأفاد عدد من شهود العيان، بأن صوت إطلاق الأعيرة النارية كان صادر من سلاح بحوزة المتهم، إبتهاجا بأخذه الثأر.
وتمكنت القوات من القبض على المتهم وبمواجهته أقر بالجريمة على النحو المشار إليه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.