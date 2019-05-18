مصر | "بعد صلاة التراويح".. الثأر يتجدد في الصف و"رفاعي" الضحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بعد صلاة التراويح".. الثأر يتجدد في الصف و"رفاعي" الضحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت قرية عرب النمايرة، بمركز الصف، انتشار أمني مكثف، عقب وقوع جريمة قتل، بعد صلاة التراويح، اليوم الجمعة، راح ضحيتها عامل، إثر تجدد خلافات ثأرية بين عائلتين، بالقرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة الصف، بلاغا بسماع دوي إطلاق أعيرة نارية بقرية عرب النمايرة بدائرة القسم، ووجود مصاب، تم نقله للمستفي، وتوفي متأثرا بإصابته.

وانتقلت قوة امنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث فرقة شرق الجيزة، والمقدم تامر عبد العزيز وكيل فرقة شرق الجيزة، وتبين قيام " محمود.غ" أحد افراد عائلة عبده غريب، بقتل "رفاعي.ا" أحد أفراد عائلة رفاعي الصعيدي، أخذا بالثأر، إثر وقوع خلافات سابقة بين العائلتين، منذ عدة أعوام، وقيام أحد أفراد عائلة المجني عليه بقتل احد أفراد عائلة المتهم.