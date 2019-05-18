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مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. حادث مروع بطريق أسيوط.. وضبط كيلو هيروين بسوهاج

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. حادث مروع بطريق أسيوط.. وضبط كيلو هيروين بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الرابطة التونسية المحترفة الأولى

النجم الساحلي

-

x
16:00

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الترجي الرياضي

ليفانتي

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x
13:00

-

أتلتيكو مدريد

إشبيلية

-

x
16:15

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أتلتيك بيلباو

أودينيزي

-

x
15:00

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سبال

ساسولو

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x
20:30

-

روما

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ

-

x
15:30

-

آينتراخت فرانكفورت

بوروسيا مونشنجلادباخ

-

x
15:30

-

بوروسيا دورتموند

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

-

x
21:00

-

ديجون

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