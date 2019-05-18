شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. وزير النقل يطلق إشارة برج الروضة ويتفقد أعمال محور سمالوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد محافظة المنيا لزيارة الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، السبت، الذي يستقبله اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، ومن المقرر أن يطلق الوزير خلالها إشارة التشغيل التجريبي لبرج إشارات الروضة بمركز ملوي جنوب المنيا، بعد تطويره بنظام الكهرباء ليدخل ضمن خطة كهرباء إشارات بني سويف – الواسطي، ليصبح جملة الأبراج التي تم الانتهاء من تشغيلها بالمنيا 4 أبراج بأبوقرقاص ومغاغة ومطاي والروضة بملوي.

كما يتابع «الوزير» العمل ببرج أبوقرقاص ضمن تطوير جميع الأبراج بقطاع بني سويف، الواسطي، بخطة الوزارة لتحديث نظم الإشارات لـ1100 كم بتكلفة أجمالية 12.6 مليار جنية، بهدف زيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية، واستبدال النظام الحالي بآخر إلكتروني يسمح بزيادة عدد القطارات في اليوم مع تخفيض زمن الرحلة.

بالإضافة ألي تركيب كاميرات لمتابعه العمل سواء بالأبراج أو والارصفه، كما يتابع الوزير العمل في محور سمالوط على النيل.