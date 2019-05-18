شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يزور غرفة الرداء المقدس بكاتدرائية سان بيتر في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الغرفة التي يوجد بها رداء السيد المسيح والمسامير التي سمر بها أثناء صلبه، والتي أحضرته الملكة هيلانة في القرن الرابع الميلادي من أورشليم.

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جاء ذلك خلال زيارته لكاتدرائية سان بيتر الكاثوليكية بمدينة تيرير الألمانية للمشاركة في حفل الاستقبال الذي أقامته مساء اليوم، الكاتدرائية لقداسته.

واستمع قداسة البابا إلى شرح لمراحل الحفاظ على الثوب المقدس والأماكن التي كان يحفظ بها إلى أن وصل للوضع للحالي.

وفي لفتة جميلة سبح الحاضرون في الغرفة لحن «خريستوس آنيستي».

يأتي احتفال الكنيسة الكاثوليكية بقداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة زيارته التاريخية لتيرير، فهو أول بطريرك قبطي يزور المدينة العريقة بعد القديس البابا أثناسيوس الرسولي البطريرك الـ ٢٠ للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذي جاء إليها منفيًا، في النفي الثالث له.