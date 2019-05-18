شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة شركات المتحدة تعلن تجديد ثقتها في رئيس مجلس إدارتها تامر مرسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مجموعة شركات المتحدة، الجمعة، نفيها القاطع لما يتردد من شائعات باستبعاد رئيس مجلس إدارتها تامر مرسي بعد انتهاء شهر رمضان الجاري.
وجددت المجموعة ثقتها في "مرسي" خاصة بعد النجاحات التي تحققت خلال فترة رئاسته للمجموعة. مؤكدة أنها ستقدم دعمها المطلق له خلال الفترة المقبلة لاستكمال النجاحات التي تحققت، بحسب بيان للشركة.
وأوضحت الشركة أن هذا البيان جاء لنفي ما يروجه أحد المنتجين المشهورين الذي لم يجد بديلا عن إطلاق تلك الشائعة ردا على النجاحات التي تحققت من خلال رئيس مجلس إدارة مجموعة المتحدة خلال الفترة السابقة.
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