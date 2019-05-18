شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. المنيا تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تبدأ السبت امتحانات دبلوم المدارس الفنية بالمنيا، وتابع محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، تجهيزات الاستراحات المخصصة لاستقبال الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان.
وأكد عزب أن هناك تعاونا كاملا مع الأجهزة الأمنية لتأمين الامتحانات، وأضاف انه تم تشكيل لجان متابعة للمرور على اللجان لمتابعة سير الامتحان.
ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات اعتبارًا من غد السبت حتى يوم الخميس 30 مايو الجاري، ولمدة أسبوعين، وكان سبق ذلك الاختبارات العملية، التي انطلقت السبت 11 مايو.
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